Exposition de photographies et autres curiosités : l’abbé Paysant, Église vivante et parlante Ménil-Gondouin, Ménil-Gondouin

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Exposition de photographies et autres curiosités : l’abbé Paysant 19 et 20 septembre Église vivante et parlante Ménil-Gondouin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies et autres curiosités : l’abbé Paysant

En 1873, l’abbé Victor Paysant (1841-1921) est nommé curé de Ménil-Gondouin, alors que la construction de l’église n’est pas encore achevée. Entouré d’ouvriers peintres et sculpteurs, il mène le chantier à son terme et se lance dans une œuvre de décoration exceptionnelle, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’édifice.

Pendant près de 48 ans, l’abbé restaure des sculptures anciennes, en crée de nouvelles, enrichit le mobilier et recouvre sols et murs de textes sacrés, de citations peintes ou gravées.

Il conçoit l’église comme un véritable outil de transmission, qu’il décrit lui-même comme un « catéchisme vivant » et une « bibliothèque chrétienne », qu’il baptise « l’église vivante et parlante de Ménil-Gondouin ».

À sa mort, une grande partie des fresques est effacée par l’évêché, puis les vitraux sont détruits lors des bombardements de 1944. À partir de 2004, un important travail de restauration permet de redonner à l’église son apparence d’origine, offrant aujourd’hui aux visiteurs un témoignage unique de foi, d’art et d’histoire locale.

Église vivante et parlante Ménil-Gondouin Le Bourg, 61210 Ménil-Gondouin Ménil-Gondouin 61210 Putanges-Pont-Écrepin Orne Normandie 02 33 35 86 57 https://www.office-tourisme-putanges.com/decouvrir/eglise-menil-gondouin.html En 1873, l’abbé Victor Paysant (1841-1921) fut nommé curé de Ménil-Gondouin, alors que l’église n’était pas encore achevée. Jusqu’en 1921, l’abbé Paysant décora et meubla l’église qui fut surnommée « église vivante et parlante ». Il était homme de foi, ami des pauvres, pèlerin infatigable, conservateur du patrimoine et très respectueux du passé. Ses nombreux voyages lui inspireront la décoration de son église qui devint un musée chrétien. Il s’était inspiré des églises et cathédrales recouvertes de fresques représentant des scènes de la vie du Christ. Ce prêtre voulait expliquer la religion catholique par l’image, il a voulu transformer son église en catéchisme vivant. Parking

Exposition de photographies et autres curiosités : l’abbé Paysant

© Les amis de l’église de Ménil-Gondouin