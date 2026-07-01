Exposition de photographies et cartes postales locales anciennes, Église Notre-Dame, Cesseville

Informations pratiques

Exposition de photographies et cartes postales locales anciennes 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Eure

Participation libre souhaitée au profit de la restauration de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Exposition de cartes postales et de photos anciennes portant sur le village de Cesseville et de quelques villages alentour.

Église Notre-Dame Route d’Ecquetot, 27110 Cesseville, France Cesseville 27110 Eure Normandie 06 16 72 22 75 https://www.facebook.com/Cesseville-Patrimoine-101951574730581 Parking possible autour de la place de l’église, près de la mare. Pour les PMR, accès possible par le cimetière derrière l’église.

Exposition de cartes postales et de photos anciennes portant sur le village de Cesseville et de quelques villages alentour.

© Inconnu