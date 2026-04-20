Exposition de photographies et haïkus Quai Albert Pichon Pauillac
Exposition de photographies et haïkus Quai Albert Pichon Pauillac dimanche 3 mai 2026.
Pauillac
Exposition de photographies et haïkus
Quai Albert Pichon Port de plaisance Lafayette Pauillac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-05-03
L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le port de plaisance accueille une exposition de photos et haïkus (poèmes japonais très courts) par Jean-Marc Malaganne et Jean-Yves Gallion.
L’exposition alternera photographies et haîkus, sur la thématique de l’estuaire.
Rendez-vous le samedi 6 juin à 10h30 devant la stèle La Fayette pour une visite de l’exposition, qui sera suivie du vernissage à la médiathèque de Pauillac. .
Quai Albert Pichon Port de plaisance Lafayette Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition de photographies et haïkus
L’événement Exposition de photographies et haïkus Pauillac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Médoc-Vignoble
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