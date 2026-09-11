Exposition de photographies et radios originales au Muséum Requien, Muséum Requien, Avignon

Informations pratiques

Exposition de photographies et radios originales au Muséum Requien 19 et 20 septembre Muséum Requien Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les photographies et radios originales du Dr Godlewski

Etonnant travail, que celui du Docteur GODLEWSKI ! Ayant la possibilité de passer tout une faune à la radio, il a pu observer les squelettes de renard, de hérisson, de putois, de blaireau, d’oiseaux divers aussi bien que des chiens, chats, lapins et autres animaux domestiques.

A l’occasion du bicentenaire de la photographie, et de la nocturne mensuelle d’Avignon musées qui se passera dans l’établissement pour le mois de septembre, ce fonds original du muséum REQUIEN est mis en dialogue avec les autres sortes de collections : animaux naturalisés, squelettes, crânes, etc. De cette manière, venez réviser l’anatomie à partir des collections, dans une ambiance inhabituelle !

Muséum Requien 67 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605120 https://www.museum-requien.org Herbiers de Requien, de Loiseleur Deslongchamps et de Jean Henri Fabre. Séries d’ammonites du Crétacé moyen de Bulo. Carabes de Pélissier. Ours bruns fossiles provenant du Mont Ventoux. Le musée Requien propose deux expositions permanentes, intitulées “Plongée dans le temps” et “Faune vauclusienne”, qui retracent les grandes étapes de la vie dans le département de vaucluse. Avec “Plongée dans le temps”, cristal de gypse et requin blanc géant, étoiles de mer, poissons imprimés dans la pierre, témoignent de l’évolution des paléomilieux et de la biodiversité avant l’influence de l’homme sur son environnement. “Faune vauclusienne” offre un aperçu de la richesse animale des deux habitats majeurs régionaux, les rochers et le bord des rivières, et permet de découvrir les derniers grands prédateurs du XIXe siècle, l’ours et le loup. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Les photographies et radios originales du Dr Godlewski

©Muséum Requien