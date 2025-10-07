Exposition de photographies et recueils de paroles rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Exposition de photographies et recueils de paroles rue du 19 Mars 1962 Plouénan mardi 7 octobre 2025.

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-11

2025-10-07

A l’occasion du thème de cette année, Vieillir, une force à partager , venez découvrir à la médiathèque quelques recueils de paroles et des photographies d’échanges entre ainés et enfants. En collaboration avec l’accueil de jour AS Domicile et la maison partagée Ages et vie. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

