Exposition de photographies « Face à face » – Librairie Carnot Vichy 2 juillet 2025 09:30

Allier

Exposition de photographies « Face à face » Librairie Carnot 2-4 boulevard Carnot Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 09:30:00

fin : 2025-07-30 19:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Exposition qui vise à placer le visiteur face à des photographies de personnages dont on devine sans peine Combien ils nous sont différents.

.

Librairie Carnot 2-4 boulevard Carnot

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 30 67 82 daniel.boiteau@free.fr

English :

The aim of this exhibition is to bring visitors face to face with photographs of people who, it’s easy to guess, are so different from us.

German :

Ausstellung, die darauf abzielt, den Besucher mit Fotografien von Personen zu konfrontieren, von denen man mühelos erraten kann Wie sehr sie sich von uns unterscheiden.

Italiano :

L’obiettivo della mostra è quello di mettere i visitatori di fronte a fotografie di persone che possiamo facilmente intuire essere così diverse da noi.

Espanol :

El objetivo de la exposición es poner a los visitantes frente a frente con fotografías de personas que fácilmente adivinamos tan diferentes de nosotros.

L’événement Exposition de photographies « Face à face » Vichy a été mis à jour le 2025-06-14 par Vichy Destinations