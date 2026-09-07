Exposition de photographies : Gavrus au fil des années, Église Saint-Aubin, Gavrus

Informations pratiques

Exposition de photographies : Gavrus au fil des années 19 et 20 septembre Église Saint-Aubin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Exposition de photos Gavrus au fil des années dans l’enceinte de l’église

Église Saint-Aubin 1 rue de l’église, 14210 Gavrus Gavrus 14210 Calvados Normandie 06 27 80 85 18 La statue de Saint-Aubin se trouve à l’extérieur de l’église incérée dans la pierre. Parking à proximité

Expo photos de Gavrus au fil des années dans l’enceinte de l’église St Aubin