AGENDA · Gavrus
Exposition de photographies : Gavrus au fil des années, Église Saint-Aubin, Gavrus
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Aubin · Gavrus
Informations pratiques
Exposition de photographies : Gavrus au fil des années 19 et 20 septembre Église Saint-Aubin Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Exposition de photos Gavrus au fil des années dans l’enceinte de l’église
Église Saint-Aubin 1 rue de l’église, 14210 Gavrus Gavrus 14210 Calvados Normandie 06 27 80 85 18 La statue de Saint-Aubin se trouve à l’extérieur de l’église incérée dans la pierre. Parking à proximité
Expo photos de Gavrus au fil des années dans l’enceinte de l’église St Aubin