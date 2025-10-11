Rencontres Photographiques Pyrénéennes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Rencontres Photographiques Pyrénéennes

Les associations IPP (Institut Pyrénéen de la Photographie), Abbadiale et Binaros vous invitent aux 4eme Rencontres Photographiques Pyrénéennes autour du projet culturel Excavation conduit par Edouard Decam et Théophile Seyrig, à la Maison de Ma Région à Tarbes.

PROGRAMME

18H ACCUEIL DU PUBLIC

18H10 18H30 PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DES RENCONTRES

18H30 19H30 EXPOSÉ DE LA DÉMARCHE D’ÉDOUARD DECAM ET THÉOPHILE SEYRIG

19H30 20H00 ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES PYRENEENNES

Pour capter et accompagner les réalités d’un monde pyrénéen en pleine mutation, les Rencontres Photographiques Pyrénéennes proposent des regards photographiques singuliers valorisant des démarches engagées. Produire des images, c’est questionner le devenir des Pyrénées, et c’est aussi inscrire la photographie comme outil du débat public et renouveler ainsi un dialogue entre images et récits pyrénéens. Au final, c’est valoriser les territoires pyrénéens ouverts sur le monde, en portant une responsabilité particulière sur leur dimension transfrontalière.

LE PROJET EXCAVATION

Loin d’un simple inventaire des carrières d’extraction du marbre et des champs de fouilles, cette démarche culturelle résolument transdisciplinaire entre art science territoire laisse deviner une même tension chez le marbrier et l’archéologue autour de la révélation de leur découverte qualité de la veine de marbre excavée ou nature de l’inscription historique mise au jour. Par des réalisations artistiques et architecturales visibles depuis l’antiquité dans le monde entier, les spécificités du marbre pyrénéen sont la marque d’un territoire ouvert et relationnel. Il y a du souffle dans le marbre capable de transcender les idées reçues pour nous faire appréhender autrement un devenir possible des ressources pyrénéennes.

Pour cette édition 2025, les Rencontres souhaitent s’ouvrir à de nouveaux publics et laisser une grande place au débat. Venez donc à ces 4eme Rencontres pour vous changer les idées, pour aborder les sujets non pas uniquement avec des mots mais aussi avec des images, essentielles pour (re)construire et restaurer un regard contemporain sur des éléments fondateurs pyrénéens. On en discute avec vous ! .

English :

The associations IPP (Institut Pyrénéen de la Photographie), Abbadiale and Binaros invite you to the 4th Rencontres Photographiques Pyrénéennes around the cultural project Excavation led by Edouard Decam and Théophile Seyrig, at the Maison de Ma Région in Tarbes.

PROGRAM

18H ? PUBLIC WELCOME

6:10 PM 6:30 PM ? PRESENTATION AND OBJECTIVES OF THE MEETINGS

6:30 PM 7:30 PM ? PRESENTATION OF ÉDOUARD DECAM AND THÉOPHILE SEYRIG?S APPROACH

7:30 PM 8:00 PM ? AUDIENCE DISCUSSION

