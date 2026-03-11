Exposition de photographies La Ciotat pour toujours Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition de photographies La Ciotat pour toujours

Du 11/04 au 18/04/2026 du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Le vernissage est prévu le samedi 11 avril à partir de 10h30. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2026-04-11

fin : 2026-04-18

2026-04-11

Du 11 au 18 avril, l’Office de Tourisme accueille l’exposition photo La Ciotat pour toujours de M Jean-Claude MOUTON et Mme Delphine BON VATINEL. Un regard sensible sur la ville, ses lumières et son âme, entre mer et patrimoine.

À travers leurs clichés, les deux artistes proposent un regard sensible et sincère sur la ville. Entre mer et patrimoine, jeux de lumière et instants suspendus, leurs images révèlent l’âme de La Ciotat, ses contrastes, sa douceur et son caractère.



Une invitation à redécouvrir la ville autrement, à travers des scènes familières sublimées par l’émotion et la poésie du regard photographique.



Mme Delphine BON VATINEL

Animée par une sensibilité naturelle, Delphine Bon Vatinel aime capturer la beauté de ce qui l’entoure. Son regard se pose avec délicatesse sur les instants simples du quotidien, qu’il s’agisse de scènes familiales, de moments partagés entre amis ou de détails révélateurs d’une atmosphère. À travers des séances photo spontanées et authentiques, elle cherche avant tout à saisir l’émotion vraie, la complicité et la lumière d’un instant. Son travail reflète une approche sincère, où chaque image devient un souvenir vivant.



M Jean Claude MOUTON

Photographe passionné, Jean-Claude Mouton met son regard et son énergie au service des événements qui rythment la vie locale. Qu’ils soient sportifs, culturels ou familiaux, il capte l’intensité des moments, l’engagement des participants et l’émotion du public. Habitué à travailler dans l’action, il sait saisir l’instant décisif et retranscrire l’ambiance d’un événement à travers des images dynamiques et expressives. Son travail témoigne d’un attachement profond au territoire et à celles et ceux qui le font vivre. .

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32 bienvenue@destinationlaciotat.com

English :

From 11 to 18 April, the Tourist Office is hosting the photo exhibition ‘La Ciotat pour toujours’ (La Ciotat forever) by Mr Jean-Claude Mouton and Ms Delphine Bon Vatinel. A sensitive look at the town, its lights and its soul, between sea and heritage.

