Exposition de photographies « L’art roman en Europe – XIe-XIIIe siècles » Ancienne abbaye Saint-Philibert Tournus

Exposition de photographies « L’art roman en Europe – XIe-XIIIe siècles » 20 et 21 septembre Ancienne abbaye Saint-Philibert Saône-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvri une exposition de photographies sur l’art roman à la salle capitulaire de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus.

Ancienne abbaye Saint-Philibert Place de l’Abbaye, 71700 Tournus, France Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Église abbatiale Saint-Philibert : XIe siècle, XIIe siècle , Bâtiments claustraux : 2e quart XIIIe siècle , Tuilerie du Moutier : XVIe siècle , Tour du Trésorier : XVIIe siècle

© Christophe Melinand