Exposition de photographies « Les adolescents et leur quartier – Changer le monde » Médiathèque Virginia Woolf Paris

Exposition de photographies « Les adolescents et leur quartier – Changer le monde » Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 15 novembre 2025.

Accompagnés de la photographe Mathilde Mazars, les élèves de la classe média du collège Evariste Galois sont allés photographier leur quartier, récemment transformé, entre étonnement et surprise, parfois indignation ou émerveillement

Cette exposition retrace leurs regards autant sur leur quartier que sur le monde qui les entoure.

A leur échelle, ils nous racontent comment ils aimeraient le voir amélioré

Entrée libre (Salle d’animation de la médiathèque)

Lors du temps fort adolescents de la ville de Paris, Mathilde Mazars et les élèves de la classe média du collège Evariste Galois vous proposent leurs visions du quartier de la médiathèque !

Du samedi 15 novembre 2025 au lundi 15 décembre 2025 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-16T00:59:59+01:00

Date(s) :

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975 https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975