EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES LIQUIDE, FEU, TERRE Impasse de Cavaille Larra

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES LIQUIDE, FEU, TERRE

Impasse de Cavaille DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra Haute-Garonne

Début : 2026-02-21 17:00:00

fin : 2026-03-31 20:00:00

2026-02-21

Laissez-vous transporter par les photographies du concours photos liquide, feu, terre avec l’Association l’Art en Village.

L’art en village à le plaisir de vous inviter au vernissage du concours photos 2026 Samedi 21 février 2026 à 18h00 à Larra au DOMAINE DE CAVAILLÉ. Venez admirer les idées, l’imagination et le savoir-faire des participants. Les membres du jury sélectionnent en tout 9 prix (3 prix à chaque thème le feu la terre le liquide ) + 1 prix de la municipalité + 1 prix du public. La soirée sera clôturée par un apéro. L’équipe de L’art en village sera heureuse de vous accueillir. L’exposition de toutes les photos sera visible pendant tout le mois de mars 2026. Pour une immersion encore plus enrichissante, des visites commentées sont proposées chaque vendredi après-midi sur réservation. .

Impasse de Cavaille DOMAINE DE CAVAILLÉ Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 80 05 l.art.en.village@gmail.com

English :

Let yourself be transported by the photographs from the liquid, fire, earth photo competition with the Association l’Art en Village.

