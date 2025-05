Exposition de photographies Mémoires de Villes – Gare de l’Escalet La Ciotat, 2 juin 2025 10:00, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

Exposition de photographies Mémoires de Villes Du 02/06 au 09/06/2025, tous les jours de 10h à 18h.

Vernissage de l’exposition le mardi 3 juin à 17h. Gare de l’Escalet 42 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

Vous êtes invités à plonger dans l’univers d’une odyssée photographique où quatre artistes chevronnés s’expriment à travers des œuvres contemporaines.

Découvrir, capturer, voir, créer et partager tel est le souffle de ces âmes créatrices.

A travers chaque image, un voyage s’offre à vous. Vous serez emportés dans un rêve visuel où l’on se projette, où l’on se découvre et où l’on se remémore.

Un ballet de couleurs, et d’ombres, où les nuances s’entrelacent pour tisser des récits, sublimés par une voix off qui murmure au creux de l’oreille.

Durant cette semaine enchantée, laissez-vous porter par les échos de ces œuvres, témoins d’une beauté éphémère.

Les artistes vous attendent avec impatience, prêts à partager leur histoire au sein de la galerie de l’Escalet.

Les artistes exposants sont les suivants Bruno Battoil, Crislo, Medhi Jraif et Nasrine Safa. .

Gare de l’Escalet 42 quai François Mitterrand

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 33 93 leolagrangelaciotat@gmail.com

English :

You are invited to plunge into the world of a photographic odyssey where four seasoned artists express themselves through contemporary works.

Discovering, capturing, seeing, creating and sharing: that’s what these creative souls are all about.

German :

Sie sind eingeladen, in die Welt einer fotografischen Odyssee einzutauchen, auf der sich vier erfahrene Künstler in zeitgenössischen Werken ausdrücken.

Entdecken, einfangen, sehen, erschaffen und teilen das ist der Atem dieser kreativen Seelen.

Italiano :

Siete invitati a immergervi nel mondo di un’odissea fotografica in cui quattro artisti esperti si esprimono attraverso opere contemporanee.

Scoprire, catturare, vedere, creare e condividere: è questo il senso di queste anime creative.

Espanol :

Le invitamos a sumergirse en el mundo de una odisea fotográfica en la que cuatro artistas experimentados se expresan a través de obras contemporáneas.

Descubrir, capturar, ver, crear y compartir: eso es lo que persiguen estas almas creativas.

