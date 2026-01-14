Exposition de photographies nature Ouzouer-sur-Trézée

Exposition de photographies nature

Du 10 au 12 avril 2026 à Ouzouer-sur-Trézée, laissez-vous happer par la beauté du vivant lors de l’exposition Photos Nature. Des regards sensibles de plusieurs photographes pour célébrer la fragilité et la richesse de la faune et des paysages. Entrée gratuite

Du 10 au 12 avril 2026, la salle polyvalente Pierre Vieillart à Ouzouer-sur-Trézée accueille l’exposition Photos Nature, proposée par le Comité des Fêtes. Pendant trois jours, plusieurs photographes passionnés partagent leur regard sur la nature et sa beauté fragile à travers une sélection d’images sensibles et puissantes. Oiseaux en mouvement, instants rares, lumières subtiles, détails du vivant… chaque cliché invite à ralentir et à observer autrement le monde qui nous entoure. Patrick Gaillard, Christian Denis, Philippe Gérard, Philippe Léger, Bruno Odeyer et Yves Danjon offrent une diversité de styles et d’approches qui enrichissent le parcours de visite. Ouverte de 9h30 à 19h, l’exposition est accessible à tous et gratuite. Un rendez-vous idéal pour les amateurs de photographie. .

From April 10 to 12, 2026 in Ouzouer-sur-Trézée, let yourself be captivated by the beauty of living things at the Nature Photos exhibition. Sensitive views from several photographers to celebrate the fragility and richness of wildlife and landscapes. Free admission

