Exposition de photographies Orang-outang, l’homme de la forêt Marckolsheim

Vous pourrez venir observer les photographies de Patrick Kientz sur l’ Orang-outang, l’homme de la forêt

Vernissage le vendredi 30 janvier à 18h découvre l’exposition en présence de Patrick Kientz

Conférence-diaporama Bornéo le vendredi 30 janvier à 20h retrouvez Patrick Kientz, Aline & Étienne Schindler pour ce voyage à Bornéo, le temps d’une soirée photos et récits de voyage dans la salle de cinéma. .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr

Come and see Patrick Kientz’s photographs of the Orang-utan, the man of the forest

