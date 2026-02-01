Exposition de photographies Pas-des-Lanciers d’hier à aujourd’hui Rue de Figueras Marignane

Exposition de photographies Pas-des-Lanciers d’hier à aujourd’hui

Du 10/02 au 21/03/2026.

Aux heures d’ouverture mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 18h et samedi de 9h30 à 17h. Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

La médiathèque Jean d’Ormesson vous propose une exposition de photos Pas-des-Lanciers d’hier à aujourd’hui .

Vous y êtes attendus nombreux ! C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle et visuelle.

.

Rue de Figueras Médiathèque Jean d’Ormesson Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 40 bibliotheque@ville-marignane.fr

English :

The Jean d’Ormesson media library presents a photo exhibition: Pas-des-Lanciers d’hier à aujourd’hui .

We look forward to seeing you there! It’s the perfect opportunity to take a cultural and visual tour.

