Exposition de photographies : Patrimoine en Péril !, Église Sainte-Marie-Madeleine, Vaudeurs

Informations pratiques

Exposition de photographies : Patrimoine en Péril ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Sainte-Marie-Madeleine Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez assister à une exposition de photographies qui se questionne sur un sujet essentiel du patrimoine : Qu’est-ce qu’un patrimoine en péril à Vaudeurs pour vous ?

Rendez-vous à l’Église Sainte-Marie-Madeleine pour observer les clichés des différents artistes talentueux !

Église Sainte-Marie-Madeleine Rue de l’Église, 89320 Vaudeurs Vaudeurs 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 63 03 29 34 Parking au cimetière.

Patrimoine en péril !

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