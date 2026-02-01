Exposition de photographies: Pièta et Passion Espace Ledeur Centre diocésain Besançon
Espace Ledeur Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Début : 2026-02-24 10:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Photographies de Gabriel VIEILLE
Découvrez cette double exposition de photographies de Gabriel Vieille qui met en lumière les détails de la magnifique Pietà de Conrad Meit présente à la cathédrale de Besançon et le chemin de croix de Gabriel Saury. .
Espace Ledeur Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
