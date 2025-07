Exposition de photographies pour les 70 ans de la colo du Vabre Le village Boulc

Le village 2 route de Bonneval Boulc Drôme

Début : Dimanche 2025-07-14 15:00:00

fin : 2025-07-19 19:00:00

2025-07-14

Cette exposition retrace, avec des photographie d’époque, l’histoire de l’Association d’Éducation Populaire (AEP) Jeunesse et Familles, fondée en 1950 par un groupe de paroissiens de Portes-lès-Valence.

Le village 2 route de Bonneval Boulc 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes coloboulc@gmail.com

English :

Using period photographs, this exhibition traces the history of the Association d’Éducation Populaire (AEP) Jeunesse et Familles, founded in 1950 by a group of parishioners from Portes-lès-Valence.

German :

Diese Ausstellung zeigt mit zeitgenössischen Fotografien die Geschichte der Association d’Éducation Populaire (AEP) Jeunesse et Familles, die 1950 von einer Gruppe von Gemeindemitgliedern aus Portes-lès-Valence gegründet wurde.

Italiano :

Attraverso fotografie d’epoca, la mostra ripercorre la storia dell’Association d’Éducation Populaire (AEP) Jeunesse et Familles, fondata nel 1950 da un gruppo di parrocchiani di Portes-lès-Valence.

Espanol :

A través de fotografías de época, esta exposición recorre la historia de la Association d’Éducation Populaire (AEP) Jeunesse et Familles, fundada en 1950 por un grupo de feligreses de Portes-lès-Valence.

