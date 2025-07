Exposition de photographies Regards Croisés La Ciotat et au-delà de David Alessandri et Jean-Claude Mouton Quai Ganteaume La Ciotat

Exposition de photographies Regards Croisés La Ciotat et au-delà de David Alessandri et Jean-Claude Mouton

Du lundi 4 au dimanche 10 août 2025 de 10h à 13h et de 17h à 0h.

Vernissage de l’exposition le lundi 4 août à 18h. Quai Ganteaume Galerie du Port La Ciotat Bouches-du-Rhône

Deux photographes de La Ciotat, Jean-Claude Mouton et David Alessandri, exposent une trentaine de photographies chacun, sur des supports différents tirage papier, aluminium Dibond et toile.

Comme son nom l’indique, des photographies de La Ciotat mais aussi d’autres thèmes plus variés seront à découvrir ! .

Quai Ganteaume Galerie du Port La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 08 61 32

Two photographers from La Ciotat, Jean-Claude Mouton and David Alessandri, are each exhibiting around thirty photographs on different media: paper prints, aluminium Dibond and canvas.

Zwei Fotografen aus La Ciotat, Jean-Claude Mouton und David Alessandri, stellen jeweils etwa 30 Fotografien auf verschiedenen Materialien aus: Papierabzüge, Dibond-Aluminium und Leinwand.

Due fotografi di La Ciotat, Jean-Claude Mouton e David Alessandri, espongono ciascuno una trentina di fotografie su supporti diversi: stampe su carta, alluminio Dibond e tela.

Dos fotógrafos de La Ciotat, Jean-Claude Mouton y David Alessandri, exponen cada uno una treintena de fotografías en distintos soportes: impresiones en papel, aluminio Dibond y lienzo.

