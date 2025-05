Exposition de photographies – Saint-Pierre-d’Irube, 17 mai 2025 07:00, Saint-Pierre-d'Irube.

Exposition de photographies Benoiterie Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-24

2025-05-17

Cette présentation annuelle, sera l’occasion de découvrir la variété des regards, des techniques de prises de vue, argentiques, numériques, noir et blanc, couleur, des photographes.

Ouverte du lundi au vendredi de 16h à 19h, les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 16h à 19h, . .

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

