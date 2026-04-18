Exposition de photographies Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Exposition de photographies

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-18

Par C. Bérengère.

Pour cette nouvelle exposition photos, C. Bérengère nous invite à une balade au fil de l’eau.

Un carnet de voyages immobiles, où des nuages espiègles et des cordages entrelacés frisent l’abstraction. D’un simple clic, fragments de bateaux, église éclatée en mille éclats de lumière, arbre dansant sont capturés.

Je ne cherche pas à figer le réel, mais à saisir ses métamorphoses, ces instants où la lumière, le vent et la matière s’unissent pour écrire une page éphémère.

Aux heures d’ouverture de la libraire. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English : Exposition de photographies

L’événement Exposition de photographies Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX