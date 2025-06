Exposition de photographies « Sublimations » Amboise 5 juillet 2025 09:30

Indre-et-Loire

Exposition de photographies « Sublimations » Placette Florentin Amboise Indre-et-Loire

Venez découvrir l’exposition de photographies « Sublimations » de Pierre Fuentes et Rieja Van Aart, du 5 juillet au 20 juillet 2025.

Vernissage le 6 juillet à 16h.

« Le terme de sublimation suggère la transformation et l’élévation afin de mettre en valeur les atouts de quelque chose qui en apparence n’en est pas dotée. »

Entrée libre. .

Placette Florentin

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 42

English :

Come and discover the photography exhibition « Sublimations » by Pierre Fuentes and Rieja Van Aart, from July 5 to July 20, 2025.

German :

Besuchen Sie die Fotoausstellung « Sublimations » von Pierre Fuentes und Rieja Van Aart vom 5. Juli bis 20. Juli 2025.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra fotografica « Sublimations » di Pierre Fuentes e Rieja Van Aart, dal 5 luglio al 20 luglio 2025.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición de fotografía « Sublimaciones » de Pierre Fuentes y Rieja Van Aart, del 5 de julio al 20 de julio de 2025.

