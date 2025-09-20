Exposition de photographies sur la restauration des vitraux Eglise Saint-Jean-Baptiste Montrodat

Exposition de photographies sur la restauration des vitraux 20 et 21 septembre Eglise Saint-Jean-Baptiste Lozère

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition photo – Restauration des vitraux de l’église de Montrodat

À l’occasion de la restauration des vitraux dessinés par Anne Huet en 1972, la mairie de Montrodat s’associe au Photo Club Lot-Colagne de Chirac avec Paul Honnorat, photographe, et Pauline Galindo-Pezet, maître verrier vitrailliste.

L’exposition met en lumière, à travers les clichés de Paul Honnorat, les différentes étapes du travail de restauration.

‍ La vitrailliste sera présente pour accompagner les visiteurs au cœur même de l’église de Montrodat.

Eglise Saint-Jean-Baptiste Pl. de l’Église, 48100 Montrodat Montrodat 48100 Lozère Occitanie 04 66 32 10 68 https://www.montrodat.fr/ https://www.bourgssurcolagne.fr/ L’église de Montrodat daterait du 12ème siècle. Elle était à l’origine l’ancienne chapelle du château fort des seigneurs de Montrodat dont le seul vestige est un blason retrouvé lors de la construction de la nouvelle mairie. Cette chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste serait bâtie sur les restes d’un ancien temple païen car il existait à Montrodat un «castrum romain». Le siège de la paroisse situé à Colagnet, près de Marvejols, où se trouvait le prieuré bénédictin de St Martin, fût transféré au village de Montrodat en 1345. La paroisse resta sous la dépendance du Monastère de Colagnet jusqu’en 1562 puis de la Collégiale de Marvejols jusqu’à la Révolution.

L’église est un mélange de roman et de gothique. Cet édifice a été très remanié, fortement endommagé lors des guerres de religion. Son chemin de croix et les vitraux ont été dessinés par Anne Huet. Remaniée et agrandie au cours des âges, elle est précédée d’un vestibule, sur la voûte duquel fut édifiée en 1872, le clocher pyramidal. voiture, parking gratuits, erp

© Pauline Galindo