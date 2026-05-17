Exposition de photographies Transport Salle de la Marine Pornic
Exposition de photographies Transport Salle de la Marine Pornic dimanche 17 mai 2026.
Pornic
Exposition de photographies Transport
Salle de la Marine Rue de la Marine Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:30:00
fin : 2026-05-19 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20
Exposition de photographies proposée par le club photos de Pornic
Au programme
Embarquez pour un voyage visuel singulier au cœur de la salle de la Marine. Cette exposition photographique explore le thème du Transport sous ses facettes les plus hétéroclites
Ici, le mouvement ne se limite pas à la mécanique il devient une invitation à l’évasion. Chaque cliché propose une interprétation unique, allant de la poésie du voyage à la diversité des moyens de locomotion. Le visiteur est invité à une déambulation libre, laissant son regard être transporté d’une œuvre à l’autre, au gré des perspectives et des émotions capturées par les photographes. .
Salle de la Marine Rue de la Marine Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire clubphotopornic@gmail.com
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English :
Photo exhibition organized by the Pornic Photo Club
L’événement Exposition de photographies Transport Pornic a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic
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