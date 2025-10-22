Exposition de photographies « Une certaine réalité » Espace Chapon Paris

Exposition de photographies « Une certaine réalité » Espace Chapon Paris mercredi 22 octobre 2025.

Saskia Bertrand – Intérieurs noirs

Frédérique Bouet – Arborescence et autres rêveries

Jean-Christophe Ballot – Rome

Philippe du Crest – Neverland, les plages du Prado

Jean Pierre Favreau – Japon

Tony Soulié – Shamans

© Jean-Christophe Ballot, Rome, photographie

L’exposition Une certaine réalité propose six regards qui nous mènent à mieux appréhender notre monde, ce qui nous entoure, ce qui fait l’humain. Ces photographes observent, scrutent, posent leur appareil photographique pour témoigner d’une sensibilité réfléchie.

Espace Chapon 17 rue Chapon 75003 Paris

https://www.nathaliebereau.com nbereau@hotmail.fr