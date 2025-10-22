Exposition de photographies « Une certaine réalité » Espace Chapon Paris
Exposition de photographies « Une certaine réalité » Espace Chapon Paris mercredi 22 octobre 2025.
Saskia Bertrand – Intérieurs noirs
Frédérique Bouet – Arborescence et autres rêveries
Jean-Christophe Ballot – Rome
Philippe du Crest – Neverland, les plages du Prado
Jean Pierre Favreau – Japon
Tony Soulié – Shamans
Horaires de l’exposition
Du 22 au 26 octobre 2025
Galerie Nathalie Béreau
Espace Chapon
17 rue Chapon
Paris 3è | FRANCE
Mardi 21 octobre
Vernissage de 17 h à 22 h sur invitation
Du mercredi 22 au samedi 25 : 11 h-20 h
Nocturne jeudi 23 octobre jusqu’à 22 h
Dimanche 26 octobre : 11 h- 18 h
Entrée libre sauf au vernissage (invitation en MP)
Visuel : © Jean-Christophe Ballot, Rome, photographie
L’exposition Une certaine réalité propose six regards qui nous mènent à mieux appréhender notre monde, ce qui nous entoure, ce qui fait l’humain. Ces photographes observent, scrutent, posent leur appareil photographique pour témoigner d’une sensibilité réfléchie.
Du mercredi 22 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Date(s) :
Espace Chapon 17 rue Chapon 75003 Paris
https://www.nathaliebereau.com nbereau@hotmail.fr