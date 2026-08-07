Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne La Clarté Perros-Guirec
vendredi 7 août 2026 · La Clarté · Perros-Guirec
Informations pratiques
Perros-Guirec
Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne
La Clarté 41 Place de la Chapelle Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-07
Rejoignez-nous le vendredi 7 août dès 18h pour le vernissage de l’exposition photo Tout est Portrait , organisé en collaboration avec Amici, épicerie fine italienne au cœur du quartier de La Clarté.
Venez partager un moment convivial en terrasse autour d’un Spritz, d’un apéritif, en profitant de la musique et de la bonne compagnie d’Anne-Sophie et Sébastien ! .
La Clarté 41 Place de la Chapelle Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 47 70 05
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English :
L’événement Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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