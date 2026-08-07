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AGENDA · Perros-Guirec

Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne La Clarté Perros-Guirec

vendredi 7 août 2026 · La Clarté · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Clarté
Adresse
41 Place de la Chapelle
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne

La Clarté 41 Place de la Chapelle Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-07

Rejoignez-nous le vendredi 7 août dès 18h pour le vernissage de l’exposition photo Tout est Portrait , organisé en collaboration avec Amici, épicerie fine italienne au cœur du quartier de La Clarté.

Venez partager un moment convivial en terrasse autour d’un Spritz, d’un apéritif, en profitant de la musique et de la bonne compagnie d’Anne-Sophie et Sébastien !   .

La Clarté 41 Place de la Chapelle Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 47 70 05 

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English :

L’événement Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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