Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne La Clarté Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne

La Clarté 41 Place de la Chapelle Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-07

Rejoignez-nous le vendredi 7 août dès 18h pour le vernissage de l’exposition photo Tout est Portrait , organisé en collaboration avec Amici, épicerie fine italienne au cœur du quartier de La Clarté.

Venez partager un moment convivial en terrasse autour d’un Spritz, d’un apéritif, en profitant de la musique et de la bonne compagnie d’Anne-Sophie et Sébastien ! .

La Clarté 41 Place de la Chapelle Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 47 70 05

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English :

L’événement Exposition de photographies & vernissage à Amici Épicerie Fine Italienne Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Perros-Guirec