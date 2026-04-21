Saint Privat en Périgord

Exposition de photos à Festalemps

Saint Privat en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Exposition photos à la salle des fêtes du 8 au 10 mai, organisé par le comité des fêtes.

Photographe d’honneur Jean-Marie LARUE

Les 8, 9 mai de 9h30 à 18h

Le 10 mai de 9h30 à 17h.

Le samedi 9 mai: marche à 9h30 et à 17h pot de l’amitié.

Entrée libre.

Exposition photos à la salle des fêtes du 8 au 10 mai, organisé par le comité des fêtes.

Photographe d’honneur Jean-Marie LARUE

Les 8, 9 mai de 9h30 à 18h

Le 10 mai de 9h30 à 17h.

Le samedi 9 mai: marche à 9h30 et à 17h pot de l’amitié.

Entrée libre .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 99 99 95

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English : Exposition de photos à Festalemps

Photo exhibition at the Salle des Fêtes from May 8 to 10, organized by the Comité des Fêtes.

Honorary photographer: Jean-Marie LARUE

May 8, 9: 9:30 am to 6 pm

May 10: 9.30am to 5pm.

Saturday, May 9: walk at 9:30 am, followed by a pot de l’amitié at 5 pm.

Free admission.

L’événement Exposition de photos à Festalemps Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne