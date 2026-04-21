Exposition de photos à Festalemps Saint Privat en Périgord
Exposition de photos à Festalemps Saint Privat en Périgord vendredi 8 mai 2026.
Saint Privat en Périgord
Exposition de photos à Festalemps
Saint Privat en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Exposition photos à la salle des fêtes du 8 au 10 mai, organisé par le comité des fêtes.
Photographe d’honneur Jean-Marie LARUE
Les 8, 9 mai de 9h30 à 18h
Le 10 mai de 9h30 à 17h.
Le samedi 9 mai: marche à 9h30 et à 17h pot de l’amitié.
Entrée libre.
Exposition photos à la salle des fêtes du 8 au 10 mai, organisé par le comité des fêtes.
Photographe d’honneur Jean-Marie LARUE
Les 8, 9 mai de 9h30 à 18h
Le 10 mai de 9h30 à 17h.
Le samedi 9 mai: marche à 9h30 et à 17h pot de l’amitié.
Entrée libre .
Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 99 99 95
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English : Exposition de photos à Festalemps
Photo exhibition at the Salle des Fêtes from May 8 to 10, organized by the Comité des Fêtes.
Honorary photographer: Jean-Marie LARUE
May 8, 9: 9:30 am to 6 pm
May 10: 9.30am to 5pm.
Saturday, May 9: walk at 9:30 am, followed by a pot de l’amitié at 5 pm.
Free admission.
L’événement Exposition de photos à Festalemps Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-04-21 par Val de Dronne
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