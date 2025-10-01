Exposition de photos anciennes Biblio’fil Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre
Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2025-10-01
fin : 2025-11-30
Exposition de photos anciennes à la bibliothèque L’Escapade !
L’association « Joué mémoire et patrimoine » expose ! Découvrez ou reconnaissez les lieux ou personnalités de la commune.
Visitez l’exposition sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque L’Escapade
Mercredi 9h30-11h30 / 16h-18h
Samedi et Dimanche 10h 12h
Entrée libre. .
Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 39 77
English :
An exhibition of old photos at the L’Escapade library!
German :
Ausstellung alter Fotos in der Bibliothek L’Escapade!
Italiano :
Mostra di vecchie foto alla biblioteca L’Escapade!
Espanol :
¡Exposición de fotos antiguas en la biblioteca de L’Escapade!
