Exposition de photos anciennes Biblio’fil Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre

Exposition de photos anciennes Biblio’fil Bibliothèque L’Escapade Joué-sur-Erdre mercredi 1 octobre 2025.

Exposition de photos anciennes Biblio’fil

Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-10-01

Exposition de photos anciennes à la bibliothèque L’Escapade !

L’association « Joué mémoire et patrimoine » expose ! Découvrez ou reconnaissez les lieux ou personnalités de la commune.

Visitez l’exposition sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque L’Escapade

Mercredi 9h30-11h30 / 16h-18h

Samedi et Dimanche 10h 12h

Entrée libre. .

Bibliothèque L’Escapade 141 Rue du Bocage Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 39 77

English :

An exhibition of old photos at the L’Escapade library!

German :

Ausstellung alter Fotos in der Bibliothek L’Escapade!

Italiano :

Mostra di vecchie foto alla biblioteca L’Escapade!

Espanol :

¡Exposición de fotos antiguas en la biblioteca de L’Escapade!

L’événement Exposition de photos anciennes Biblio’fil Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis