Exposition de photos anciennes Église d’Hédouville Hédouville

Exposition de photos anciennes 20 et 21 septembre Église d’Hédouville Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

L’ASEH (Association pour la Sauvegarde de l’Eglise d’Hédouville) vous propose de remonter dans le temps grâce à une 50aine d’agrandissements de photos et cartes postales anciennes.

Venez découvrir à quoi ressemblaient au siècle dernier, l’église, le monument aux morts, l’ancienne ferme seigneuriale et d’autres maisons du village.

Découvrez également en exlusivité mondiale la nouvelle maquette de l’église imprimée en 3D.

Ressortez ensuite pour « lever les yeux » et jouer aux jeu des 7 différences en faisant le tour du village !

Église d’Hédouville 1 grande rue 95690 Hédouville Hédouville 95690 Val-d’Oise Île-de-France 0786623564 église du 13° et 15°siècle

exposition sur le prieuré du Lay (d’Hédouville)

