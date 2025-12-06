Exposition de photos anciennes Orschwihr

Exposition de photos anciennes

20 place Saint Nicolas Orschwihr Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

À Orschwihr, découvrez l’histoire du village en images avec la 1ère exposition de photos anciennes de l’association Mémoire et Patrimoine d’Orschwihr . Une plongée sensible dans le passé, entre souvenirs et convivialité. Fin de l’exposition Dimanche 7 Décembre 2025 à 17h00

La salle Saint-Nicolas d’Orschwihr accueille la toute première exposition de l’association Mémoire et Patrimoine d’Orschwihr . Une immersion émouvante dans la vie du village à travers une riche sélection de photos anciennes.

Communions, classes d’école, conscrits, scènes du quotidien… Chaque cliché dévoile un fragment du passé, une ambiance, une génération. C’est toute la mémoire collective d’Orschwihr qui renaît au fil des images, entre émotion, souvenirs partagés et patrimoine vivant.

Une buvette sur place permettra de prolonger la visite dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d’histoire locale, les curieux et les habitants attachés à leurs racines. 0 .

20 place Saint Nicolas Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 07

English :

In Orschwihr, discover the history of the village in pictures with the 1st exhibition of old photos organized by the Mémoire et Patrimoine d’Orschwihr association. A sensitive plunge into the past, between memories and conviviality. Exhibition closes: Sunday, December 7, 2025 at 5:00 p.m

German :

In Orschwihr entdecken Sie die Geschichte des Dorfes in Bildern mit der 1. Ausstellung alter Fotos des Vereins Mémoire et Patrimoine d’Orschwihr . Ein sensibler Einblick in die Vergangenheit, zwischen Erinnerungen und Geselligkeit. Ende der Ausstellung: Sonntag, 7. Dezember 2025 um 17.00 Uhr

Italiano :

A Orschwihr, scoprite la storia del villaggio in immagini con la 1° mostra di foto d’epoca organizzata dall’associazione Mémoire et Patrimoine d’Orschwihr . Un sensibile tuffo nel passato, tra ricordi e convivialità. Chiusura della mostra: domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17.00

Espanol :

En Orschwihr, descubra la historia del pueblo en imágenes con la 1ª exposición de fotos antiguas organizada por la asociación Mémoire et Patrimoine d’Orschwihr . Una inmersión sensible en el pasado, entre recuerdos y convivencia. Cierre de la exposición: domingo 7 de diciembre de 2025 a las 17.00 horas

