Exposition de photos animalières Mairie, salle du Conseil Alixan

Mairie, salle du Conseil 1 place de l’Esplanade Alixan Drôme

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-10

La municipalité organise une exposition de photographies animalières, réalisées par Brigitte et Jean-Jacques Alkcalay-Marcon. Ce couple a démarré ses expériences de photographies en 1987 avec l’Islande comme décor.

English :

The town council is organizing an exhibition of wildlife photographs by Brigitte and Jean-Jacques Alkcalay-Marcon. The couple began experimenting with photography in 1987, using Iceland as their backdrop.

