Exposition de photos animalières
Mairie, salle du Conseil Alixan
2026-03-06
2026-03-10
2026-03-06
La municipalité organise une exposition de photographies animalières, réalisées par Brigitte et Jean-Jacques Alkcalay-Marcon. Ce couple a démarré ses expériences de photographies en 1987 avec l’Islande comme décor.
English :
The town council is organizing an exhibition of wildlife photographs by Brigitte and Jean-Jacques Alkcalay-Marcon. The couple began experimenting with photography in 1987, using Iceland as their backdrop.
