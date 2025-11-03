Exposition de photos animalières Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil

Exposition de photos animalières

Place de la Salle des Fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-11-03

Quand un marcheur allie sa passion pour la randonnée et pour la photographie, cela nous donne une belle exposition ! Pascal nous fait partager ses rencontres impromptues au détour d’un sentier ou voulues lors de longues heures d’affûts avec la faune sauvage de nos régions. .

Place de la Salle des Fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com

English :

German : Exposition de photos animalières

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition de photos animalières Saint-Boil a été mis à jour le 2025-10-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II