Exposition de photos animalières Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil
Exposition de photos animalières Place de la Salle des Fêtes Saint-Boil lundi 3 novembre 2025.
Exposition de photos animalières
Place de la Salle des Fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-03
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-11-03
Quand un marcheur allie sa passion pour la randonnée et pour la photographie, cela nous donne une belle exposition ! Pascal nous fait partager ses rencontres impromptues au détour d’un sentier ou voulues lors de longues heures d’affûts avec la faune sauvage de nos régions. .
Place de la Salle des Fêtes Bibliothèque des 4 Liserons Saint-Boil 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 26 30 46 bibliosaintboil@gmail.com
English :
German : Exposition de photos animalières
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition de photos animalières Saint-Boil a été mis à jour le 2025-10-29 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II