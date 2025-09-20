Exposition de photos argentiques par l’association Atelier Photographique Briviste La Providence – L’Ouvroir Brive-la-Gaillarde

Exposition de photos argentiques par l’association Atelier Photographique Briviste La Providence – L’Ouvroir Brive-la-Gaillarde samedi 20 septembre 2025.

Exposition de photos argentiques par l’association Atelier Photographique Briviste 20 et 21 septembre La Providence – L’Ouvroir Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition de photographies argentiques

Par l’Association Atelier Photographique Briviste

L’Atelier Photographique Briviste vous invite à découvrir le charme intemporel de la photographie argentique à travers une exposition collective de ses membres.

Regards sensibles, jeux d’ombre et de lumière, scènes du quotidien ou instants suspendus… Une plongée dans l’art de capturer le réel avec exigence et poésie.

Une exposition pour les amoureux de l’image et des procédés traditionnels.

La Providence – L’Ouvroir 11 boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine « L’Ouvroir », nouveau lieu culturel du cœur historique de la ville de Brive-la-Gaillarde, s’inscrit dans l’espace désacralisé de la chapelle de la Providence et de sa sacristie. Il est intégré à l’ensemble architectural appartenant à l’association de « La Providence de Brive-la-Gaillarde », association gestionnaire d’une maison d’enfant à caractère social, qui a pour principale mission l’accueil de jeunes en difficultés. La rénovation de la chapelle en 2019 a mis en relief son acoustique remarquable et sa plasticité technique à destination des arts.

