Bourg

Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg

Hôtel de la Jurade Bourg Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre des Rencontres estuariennes organisées par le Conservatoire de l’Estuaire, l’artiste Sandrine Aléhaux présente l’exposition Entre deux rives au Syndicat d’Initiative du Bourgeais, du 25 avril au 24 mai 2026.

Cette exposition revêt une dimension particulière elle marque les vingt ans de la première exposition personnelle de l’artiste, présentée en 2005 dans ce même lieu sous le titre D’une rive à l’autre .

À travers cette nouvelle proposition, Sandrine Aléhaux donne à voir l’évolution de son travail pictural. Son œuvre, inscrite dans une démarche abstraite, explore les notions de rythme, de silence et de vibration. Elle interroge les limites entre visible et invisible, ainsi qu’entre conscient et inconscient.

Le vernissage se tiendra le dimanche 26 avril 2026, en présence de l’artiste, et sera accompagné d’une performance musicale associant guitare et gongs. .

Hôtel de la Jurade Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 48 31 si.bourgeais@gmail.com

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English : Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg

L’événement Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme