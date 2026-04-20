Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg Bourg
Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg Bourg dimanche 26 avril 2026.
Bourg
Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg
Hôtel de la Jurade Bourg Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-04-26
Dans le cadre des Rencontres estuariennes organisées par le Conservatoire de l’Estuaire, l’artiste Sandrine Aléhaux présente l’exposition Entre deux rives au Syndicat d’Initiative du Bourgeais, du 25 avril au 24 mai 2026.
Cette exposition revêt une dimension particulière elle marque les vingt ans de la première exposition personnelle de l’artiste, présentée en 2005 dans ce même lieu sous le titre D’une rive à l’autre .
À travers cette nouvelle proposition, Sandrine Aléhaux donne à voir l’évolution de son travail pictural. Son œuvre, inscrite dans une démarche abstraite, explore les notions de rythme, de silence et de vibration. Elle interroge les limites entre visible et invisible, ainsi qu’entre conscient et inconscient.
Le vernissage se tiendra le dimanche 26 avril 2026, en présence de l’artiste, et sera accompagné d’une performance musicale associant guitare et gongs. .
Hôtel de la Jurade Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 03 48 31 si.bourgeais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg
L’événement Exposition de photos au Syndicat d’Initiative de Bourg Bourg a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourg Cubzaguais Tourisme
À voir aussi à Bourg (Gironde)
- Iconiques à vélo la Grotte de Pair non Pair Bourg Gironde 1 mai 2026
- Sur les pistes de Robin Chasse à l’énigme à Bourg (version FALC) Bourg Gironde 1 mai 2026
- Balades à roulettes Bourg-sur-Gironde Bourg Gironde 1 mai 2026
- Invitation à visiter le territoire à vélo, Bourg-sur, Bourg 4 mai 2026
- Visite guidée de Bourg & dégustation de la Figue de Bourg Au départ de l’Office de Tourisme Bourg 6 mai 2026