Exposition de photos de Claude NARDIN Macro des vitraux Eglise du Sacré-Coeur Audincourt

Exposition de photos de Claude NARDIN Macro des vitraux

Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-04-30

Le photographe du Pays de Montbéliard, Claude Nardin, vous invite à découvrir une exposition consacrée à ses œuvres.

À travers son regard sensible, il explore la lumière, la transparence et les réverbérations des vitraux. Présentées dans l’église du Sacré-Cœur, ses photographies révèlent des détails souvent invisibles à l’œil nu, sublimant les couleurs et les jeux de lumière du verre.

Plus de 150 heures de prises de vue, réalisées à différents moments de la journée et au fil des saisons, ont été nécessaires pour capturer ces instants lumineux et donner naissance à des images qui mettent en valeur toute la beauté et la richesse des vitraux.

Ouverture de l’exposition

Vendredis, samedis, dimanches et jours fériés

De 14h à 18h .

Eglise du Sacré-Coeur 3 Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 51 73

