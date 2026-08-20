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AGENDA · Outrechaise

Exposition de photos de mariés, Musée du Patrimoine Rural d’Ugine, Outrechaise

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Patrimoine Rural d'Ugine · Outrechaise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Patrimoine Rural d'Ugine
Adresse
240 Allée du Crest-Cherel, 73400 Ugine
Ville
73400 Outrechaise
Département
Savoie

Exposition de photos de mariés 19 et 20 septembre Musée du Patrimoine Rural d’Ugine Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En compagnie de la section Généalogie de l’Amicale Laïque d’Ugine, venez découvrir ou redécouvrir des photographies de couples et de mariés en costumes régionaux !

Musée du Patrimoine Rural d’Ugine 240 Allée du Crest-Cherel, 73400 Ugine Outrechaise 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 07.71.08.92.83 https://musee-ugine.fr Installé dans une maison forte médiévale, le Musée du Patrimoine Rural d’Ugine saura ravir petits et grands avec son parcours de visite ludique et adapté ! Retour en enfance garanti pour les plus grands, et découvertes ravissantes pour les plus petits ! Grand parking à l’avant du musée, accessible en vélo ou en bus (arrêt aux Fontaines)
En compagnie de la section Généalogie de l’Amicale Laïque d’Ugine, venez découvrir ou redécouvrir des photographies de couples et de mariés en costumes régionaux !