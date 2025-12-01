Exposition de photos de Nelly Blaya Goujounac

Exposition de photos de Nelly Blaya

Exposition de photos de Nelly Blaya Goujounac dimanche 14 décembre 2025.

Exposition de photos de Nelly Blaya

Eglise St-Pierre-ès-Liens Goujounac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :
2025-12-14 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-28

L’association Goujounac Patrimoine 46 vous propose une exposition de photographies de Nelly Blaya, photographe professionelle, intitulée Figures de pierre .
Venez découvrir cette belle exposition consacrée aux tympans romans du Lot, mettant en valeur la richesse du patrimoine local !
L’association Goujounac Patrimoine 46 vous propose une exposition de photographies de Nelly Blaya, photographe professionelle, intitulée Figures de pierre .
Venez découvrir cette belle exposition consacrée aux tympans romans du Lot, mettant en valeur la richesse du patrimoine local !   .

Eglise St-Pierre-ès-Liens Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 81 98 57 00  patrimoinedegoujounac@gmail.com

English :

The Goujounac Patrimoine 46 association is pleased to present an exhibition of photographs by professional photographer Nelly Blaya, entitled Figures de pierre .
Come and discover this beautiful exhibition devoted to the Lot’s Romanesque tympanums, highlighting the richness of the local heritage!

L’événement Exposition de photos de Nelly Blaya Goujounac a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Gourdon