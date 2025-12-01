Exposition de photos de Nelly Blaya Goujounac

Exposition de photos de Nelly Blaya

L’association Goujounac Patrimoine 46 vous propose une exposition de photographies de Nelly Blaya, photographe professionelle, intitulée Figures de pierre .

Venez découvrir cette belle exposition consacrée aux tympans romans du Lot, mettant en valeur la richesse du patrimoine local !

Eglise St-Pierre-ès-Liens Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 6 81 98 57 00 patrimoinedegoujounac@gmail.com

The Goujounac Patrimoine 46 association is pleased to present an exhibition of photographs by professional photographer Nelly Blaya, entitled Figures de pierre .

Come and discover this beautiful exhibition devoted to the Lot’s Romanesque tympanums, highlighting the richness of the local heritage!

