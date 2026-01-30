Exposition de photos de Paul Nicholson Médiathèque Lanvénégen

Exposition de photos de Paul Nicholson

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen Morbihan

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-28

2026-02-02

Exposition artistique, instructive et poétique, bilingue français-anglais sur les oiseaux communs de nos jardins, leurs caractéristiques et leurs modes de vie. Le photographe, d’origine écossaise, a élu domicile au Croisty, dans le Morbihan. Il pratique la photo depuis de nombreuses années et se passionne pour le monde vivant. Il propose ici un témoignage sur les oiseaux des jardins. Ses photos reflètent la beauté et la fragilité de la faune. .

Médiathèque 31 Rue Jean Cadic Lanvénégen 56320 Morbihan Bretagne

