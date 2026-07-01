Informations pratiques

Exposition de photos du « petit » patrimoine local 19 et 20 septembre Château de Saussignac Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Exposition de photographies de Pierre Bacogne, photographe amateur passionné de patrimoine, surnommé « la mémoire du canton d’Eymet ».

À travers 26 thèmes, découvrez le patrimoine privé et communal du territoire : puits, cabanes en pierre, moulins à eau et à vent, églises, croix, monuments, pigeonniers, et bien d’autres éléments remarquables.

Les photographies, présentées sur panneaux, sont classées par thème et accompagnées de l’identification des lieux. Des maquettes de pigeonniers, de moulins et de cabanes en pierre seront également exposées.

Exposition ouverte samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Une visite destinée aux enfants des écoles est prévue le vendredi.

Château de Saussignac Place du château, 24240 Saussignac Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 27 25 13 http://www.cep-saussignac.com Ce château du XVIIe siècle, occupant la partie la plus élevée de la commune, développe ses deux gros pavillons et ses trois corps de logis mansardés avec l’imposante grandeur des habitations seigneuriales. Il avait le titre de baronnie, sa juridiction comprenait cinq paroisses. Le dernier seigneur de Saussignac fut Emmanuel-Louis, marquis de Pont-Sainte-Maurice, lieutenant général et ambassadeur. Par la route, parkings à proximité.

L’exposition de photos de Pierre Bacogne, photographe amateur, passionné de patrimoine, nommé » la mémoire du canton d’Eymet « . Photos du patrimoine privé ou communal sur 26 thèmes: les puits,les en …

©Pierre Bacogne