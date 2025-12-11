Exposition de photos et vente d’artisanat d’Ethiopie

Vibraye Sarthe

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07 17:30:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Exposition au profit de l’Association du Toukoul

Qui sommes nous ?

Les Amis du Toukoul est une association du Nord de la France aidant un orphelinat situé dans la commune de Burayu, à quelques kilomètres d’Addis Abeba, la capitale de l’Ethiopie. Cet orphelinat prend en charge 185 enfants au total 59 sont logés dans l’orphelinat de Burayu et 126 sont répartis dans des familles d’accueil, à partir de 14 ans, afin de favoriser leur ré-insertion au sein d’un schéma familial conventionnel. Parmi ces enfants, 56 sont porteurs du virus du SIDA, et nécessitent des soins médicaux réguliers.

Le collectif des Enfants du Toukoul …

En France, plusieurs associations œuvrant pour ce même orphelinat ont décidé de se fédérer pour être plus fortes et plus efficaces. Ainsi est née l’association Les Enfants du Toukoul avec pour vocation de récolter les fonds nécessaires au bon fonctionnement des structures sur place, en assurer le management et le suivi. Notre association fait partie de ce collectif d’associations qui rassemble Les Amis du Toukoul, Les Enfants avant tout, Enfance et Partage Haute Picardie, Passerelle, Enfance et Vie, ainsi que la fondation Arc en Ciel. .

English :

Exhibition in aid of the Toukoul Association

