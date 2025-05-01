Exposition de photos Fluxus Natura Galerie du Montparnasse Paris

Fluxus Natura est une invitation à la rêverie et à

une communion profonde avec le monde naturel qui nous entoure. À travers cette

série de photographies, je convie le regardeur à un voyage visuel où chaque

image ouvre une porte sur l’essence même de la nature : sa beauté fugitive, son

mystère vibrant, sa vitalité silencieuse.

Dans un monde où le tumulte quotidien nous éloigne trop

souvent de l’essentiel, j’ai voulu créer un espace de répit, une respiration,

une parenthèse pour ralentir, rêver et retrouver le contact avec la terre. Mon

intention est de saisir l’âme des paysages, de révéler ces détails discrets,

souvent invisibles, qui tissent la trame muette de notre environnement. Chaque

photographie devient une fenêtre où la lumière danse, où les couleurs se mêlent

avec délicatesse, et où le moindre fragment de nature murmure une histoire.

Ces images ne se contentent pas de représenter des paysages.

Elles invitent à ressentir l’énergie et l’émotion qui animent le vivant.

J’explore les grands contrastes qui traversent la nature — lumière et ombre,

vitalité et recueillement, complexité et simplicité — pour tenter de capter

l’éclat intime de la forêt, la magie fragile des « petits riens », et cette

force paisible qui habite chaque arbre, chaque feuille, chaque rayon.

Dans l’ombre mouvante des forêts oubliées, Fluxus Natura propose

une immersion sensorielle où le temps se dissout et où la nature se donne à

voir dans son perpétuel flux. Par le flou volontaire, par des abstractions qui

métamorphosent le banal en poésie visuelle, j’ai cherché à rendre visibles les courants

invisibles de la vie : feuilles rouges cascadant comme des souvenirs estompés,

baies violettes se fondant en textures sensuelles, lumière dorée perçant les

ombres bleutées d’une cathédrale végétale.

Cette exposition est conçue comme un véritable cheminement

intérieur. Chaque photographie dialogue avec les suivantes pour former un tout

organique, une traversée progressive allant de l’émerveillement premier à une

contemplation plus intime et recueillie. Mon souhait le plus cher est que vous

vous laissiez porter, image après image, dans ce courant.

En en visitant l’exposition, je vous invite à vous perdre

dans les profondeurs vibrantes de la forêt, à vous émerveiller devant la

palette infinie des couleurs naturelles, et peut-être à ressentir à nouveau

cette connexion essentielle, vitale, avec la terre.

Inspirée par l’impressionnisme contemporain et les

philosophies du changement perpétuel (le flux, le panta rhei), cette série ne

cherche pas à figer le monde naturel, mais à transformer notre regard. Ici, un

pavillon blanc surgit d’une double exposition onirique, des troncs noirs se

dressent sur un champ vert éclatant, rappelant que rien n’est immobile : tout

coule, tout se métamorphose.

Du jaune solaire au rouge passionné, en passant par le

violet mystique, Fluxus Natura célèbre l’énergie transitoire de la nature. Ce

n’est pas seulement une oeuvre à regarder : c’est une œuvre à vivre, un rêve

éveillé dans lequel le spectateur devient lui-même partie du flux.

Fluxus Natura est bien plus qu’une série d’images. C’est une

respiration. Une invitation à ralentir, à regarder autrement, à ressentir

pleinement. À rêver.

Vernissage le 31 Mars de 18h00 à 21h00

Présence du photographe les 28 et 29 mars, le 31 mars pour le vernissage et du 1er au 8 avril 2026

Une invitation à communier avec le flux permanent de la nature

Du samedi 28 mars 2026 au mercredi 08 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris

https://thierrydegueyer.com/ +33618454812 tdegueyer@gmail.com



