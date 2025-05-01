Exposition de photos Fluxus Natura Galerie du Montparnasse Paris
Exposition de photos Fluxus Natura Galerie du Montparnasse Paris samedi 28 mars 2026.
Fluxus Natura est une invitation à la rêverie et à
une communion profonde avec le monde naturel qui nous entoure. À travers cette
série de photographies, je convie le regardeur à un voyage visuel où chaque
image ouvre une porte sur l’essence même de la nature : sa beauté fugitive, son
mystère vibrant, sa vitalité silencieuse.
Dans un monde où le tumulte quotidien nous éloigne trop
souvent de l’essentiel, j’ai voulu créer un espace de répit, une respiration,
une parenthèse pour ralentir, rêver et retrouver le contact avec la terre. Mon
intention est de saisir l’âme des paysages, de révéler ces détails discrets,
souvent invisibles, qui tissent la trame muette de notre environnement. Chaque
photographie devient une fenêtre où la lumière danse, où les couleurs se mêlent
avec délicatesse, et où le moindre fragment de nature murmure une histoire.
Ces images ne se contentent pas de représenter des paysages.
Elles invitent à ressentir l’énergie et l’émotion qui animent le vivant.
J’explore les grands contrastes qui traversent la nature — lumière et ombre,
vitalité et recueillement, complexité et simplicité — pour tenter de capter
l’éclat intime de la forêt, la magie fragile des « petits riens », et cette
force paisible qui habite chaque arbre, chaque feuille, chaque rayon.
Dans l’ombre mouvante des forêts oubliées, Fluxus Natura propose
une immersion sensorielle où le temps se dissout et où la nature se donne à
voir dans son perpétuel flux. Par le flou volontaire, par des abstractions qui
métamorphosent le banal en poésie visuelle, j’ai cherché à rendre visibles les courants
invisibles de la vie : feuilles rouges cascadant comme des souvenirs estompés,
baies violettes se fondant en textures sensuelles, lumière dorée perçant les
ombres bleutées d’une cathédrale végétale.
Cette exposition est conçue comme un véritable cheminement
intérieur. Chaque photographie dialogue avec les suivantes pour former un tout
organique, une traversée progressive allant de l’émerveillement premier à une
contemplation plus intime et recueillie. Mon souhait le plus cher est que vous
vous laissiez porter, image après image, dans ce courant.
En en visitant l’exposition, je vous invite à vous perdre
dans les profondeurs vibrantes de la forêt, à vous émerveiller devant la
palette infinie des couleurs naturelles, et peut-être à ressentir à nouveau
cette connexion essentielle, vitale, avec la terre.
Inspirée par l’impressionnisme contemporain et les
philosophies du changement perpétuel (le flux, le panta rhei), cette série ne
cherche pas à figer le monde naturel, mais à transformer notre regard. Ici, un
pavillon blanc surgit d’une double exposition onirique, des troncs noirs se
dressent sur un champ vert éclatant, rappelant que rien n’est immobile : tout
coule, tout se métamorphose.
Du jaune solaire au rouge passionné, en passant par le
violet mystique, Fluxus Natura célèbre l’énergie transitoire de la nature. Ce
n’est pas seulement une oeuvre à regarder : c’est une œuvre à vivre, un rêve
éveillé dans lequel le spectateur devient lui-même partie du flux.
Fluxus Natura est bien plus qu’une série d’images. C’est une
respiration. Une invitation à ralentir, à regarder autrement, à ressentir
pleinement. À rêver.
Vernissage le 31 Mars de 18h00 à 21h00
Présence du photographe les 28 et 29 mars, le 31 mars pour le vernissage et du 1er au 8 avril 2026
Une invitation à communier avec le flux permanent de la nature
Du samedi 28 mars 2026 au mercredi 08 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Galerie du Montparnasse 55 rue de Montparnasse 75014 Paris
https://thierrydegueyer.com/ +33618454812 tdegueyer@gmail.com
