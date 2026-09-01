AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés
Exposition de photos L’Allier, Murmures de Villages Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Exposition de photos L’Allier, Murmures de Villages
Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Par Thierry Convers
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes amisdupasse03@gmail.com
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English :
By Thierry Convers
L’événement Exposition de photos L’Allier, Murmures de Villages Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-03 par Vichy Destinations
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