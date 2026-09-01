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Exposition de photos  L’Allier, Murmures de Villages  Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

samedi 12 septembre 2026 · Rue du Prieuré · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Prieuré
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif

Saint-Germain-des-Fossés

Exposition de photos  L’Allier, Murmures de Villages 

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Par Thierry Convers
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Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   amisdupasse03@gmail.com

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English :

By Thierry Convers

L’événement Exposition de photos  L’Allier, Murmures de Villages  Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-03 par Vichy Destinations

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