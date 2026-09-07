Exposition de photos « Lupiac à travers les époques « , Église Saint-Barthelemy, Lupiac

Informations pratiques

Exposition de photos « Lupiac à travers les époques » 19 et 20 septembre Église Saint-Barthelemy Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une rétrospective photographique retrace la vie du village du XIXe siècle à nos jours à travers des archives personnelles et familiales.

Église Saint-Barthelemy 32290 Lupiac Lupiac 32290 Gers Occitanie C’est à la suite d’une visite pastorale de Monseigneur Lacroix d’Azolette, le 4 juillet 1846, que fut décidée la construction de la nouvelle église, sur l’emplacement de l’ancienne devenue trop petite et en mauvais état.

Cette église à trois nefs est intéressante par son architecture, son arc triomphal, et l’ornementation de son sanctuaire. Ses vitraux représentent saint André, saint Barthélemy, saint Orens et saint Michel. On remarque le clocher en belles pierres d’Angoulême.

Rétrospective de photographies retraçant la vie au village du XIXème à nos jours à travers des archives personnelles et familiales

©MairieLupiacPCC