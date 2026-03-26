Exposition de photos marines Maison de la Mer Nantes
Exposition de photos marines Maison de la Mer Nantes dimanche 5 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-05 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Entrée libre. Tout public
Une exposition à découvrir à la Maison de la Mer.
Maison de la Mer Centre-ville Nantes 44000
http://photoclub-du-golf.fr
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