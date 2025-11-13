Exposition de photos nature Vendeuvre-sur-Barse

Exposition de photos nature

11 rue du Pont Chevalier Vendeuvre-sur-Barse Aube

Début : 2025-11-13 14:00:00

fin : 2025-12-18 18:00:00

2025-11-13

Venez découvrir une riche et belle exposition photos célébrant la beauté de la nature, plus précisément celle d’un petit coin de paradis qui nous est familier.

Au fil d’une quarantaine de photos d’artistes, vous pourrez admirer des espèces animales et végétales représentatives de la Côte des Bar et aussi la diversité délicate des orchidées du Pays Vendeuvrois.

Une exposition à découvrir en partenariat avec l’association Aster Alba. .

+33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

