Exposition de photos La Cave A Lunettes Plouarzel
Exposition de photos La Cave A Lunettes Plouarzel mardi 5 mai 2026.
Plouarzel
Exposition de photos
La Cave A Lunettes 10 route de Trezien Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Exposition de photos de Jean-Claude THECKES. Cette exposition est le fruit de nombreuses années d’activité photographique. Elle regroupe les centres d’intérêts du photographe, qui sont la nature et particulièrement sa faune, ainsi que l’architecture. Bonne visite ! Que ces photos vous interpellent, peut-être vous interrogent et surtout vous fassent plaisir. .
La Cave A Lunettes 10 route de Trezien Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 52 64 99 91
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English :
L’événement Exposition de photos Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-22 par OT IROISE BRETAGNE
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