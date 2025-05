Exposition de photos « Quand le réel construit l’irréel » – Galerie Soleil Luzy, 7 juin 2025 11:00, Luzy.

Exposition « Quand le réel construit l’irréel » 3-5 rue Diderot, du mercredi au dimanche de 11h à 19h. Photographies de Jean-Philippe Lachot. Cette exposition nous plonge au cœur d’un univers où la réalité et l’imaginaire s’entrelacent de manière saisissante. C’est une invitation à explorer nos propres illusions et à questionner la nature de notre réalité. Elle nous rappelle que l’art n’est pas seulement un reflet du monde, mais une interprétation personnelle qui peut bouleverser nos certitudes. À travers son travail, Jean-Philippe LACHOT nous pousse à rêver, à imaginer et à voir au-delà de ce qui est donné. Vernissage le 7 juin à partir de 19h. Infos au 06 03 72 33 33. .

Galerie Soleil 3 5 rue Diderot

Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 72 33 33

