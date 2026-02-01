EXPOSITION DE PHOTOS RIGNEY Rigney
EXPOSITION DE PHOTOS RIGNEY Rigney samedi 28 février 2026.
EXPOSITION DE PHOTOS
RIGNEY 6 RUE BASSE Rigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Exposition Expression photographique nature et paysages par Françoise CHATELAIN et Yves PIGUET .
RIGNEY 6 RUE BASSE Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 52 69 07 mairie@rigney.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : EXPOSITION DE PHOTOS
L’événement EXPOSITION DE PHOTOS Rigney a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS