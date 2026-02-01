EXPOSITION DE PHOTOS RIGNEY Rigney

RIGNEY 6 RUE BASSE Rigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 10:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :
2026-02-28

Exposition Expression photographique nature et paysages par Françoise CHATELAIN et Yves PIGUET   .

RIGNEY 6 RUE BASSE Rigney 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 9 72 52 69 07  mairie@rigney.fr

