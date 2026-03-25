Exposition de photos Salle des fêtes (salle Perronnet) A côté de la Mairie Saint-Léger-des-Vignes

Exposition de photos

Salle des fêtes (salle Perronnet) A côté de la Mairie 1 rue de la loge Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Cette exposition réunit environ 110 photographies réalisées par des photographes amateurs passionnés.

Sans thème imposé, chaque participant a sélectionné librement entre 6 et 12 clichés, offrant ainsi un panorama riche et personnel de leur regard sur le monde.

La diversité est au cœur de cette exposition

paysages, animaux, oiseaux, macrophotographie, et bien d’autres sujets se répondent et se complètent au fil des images.

Si une grande partie des photos est capturée en Bourgogne, terre d’inspiration privilégiée, certaines séries nous entraînent également plus loin, suivant les voyages et les découvertes des photographes au fil des années.

Entrée gratuite .

Salle des fêtes (salle Perronnet) A côté de la Mairie 1 rue de la loge Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté photoclubnivernais@gmx.fr

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English : Exposition de photos

L’événement Exposition de photos Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Sud Nivernais